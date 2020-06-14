أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأحد 14 حزيران/يونيو 2020

وكالة مهر للأنباء:

رسالت ..

- اليمن يشهد ابادة جماعية باستمرار الغارات السعودية وتفشي كورونا وسط صمت الامم المتحدة .

سياست روز ..

- قوى وتنظيمات عراقية تحذر من افتعال امريكا ذرائع لتوسيع تواجدها العسكري بالعراق .

كيهان ..

- اعتراف الاعلام الرسمي البريطاني .. التحالف الدولي ضد داعش لايفكر سوى بالنفط السوري .

حمايت ..

- تكذيب ادعاءات الامين العام للامم المتحدة .... ( غوتيريش يلعب في ملعب امريكا بمزاعمه بشأن ارسال ايران اسلحة لليمن ).

رويش ملت ..

- المتحدث باسم الحكومة .. لانأخذ ابداء ترامب استعداده للتفاوض على محمل الجد ابدا .

اطلاعات ..

- قناة تلفزيونية صهيونية ..الامارات اهم حليف لتل ابيب مقابل ايران .

ابرار ...

- حركة انصار الله .. مستعدون لابرام اتفاق شامل للسلام في اليمن.

آفتاب يزد ..

- مفكرون امريكيون .. امريكا تأسست على خلفية احتلال اراضي السكان الاصليين .

ابتكار ..

- عودة لبنان الى مسار الاضطرابات ..سقوط سعر الليرة يفجر احتجاجات جديدة.

ايران ..

- حشود بحرية امريكية في المحيط الهادئ مع تفاقم الاجواء بين واشنطن وبكين .

جام جم ..

- احتمال استقالة رئيس الاركان الامريكي بعد انتقادات لوقوفه الى جانب ترامب .

جوان ..

- ترامب .. ضغط رجال الشرطة على العنق خلال توقيف الاشخاص قد يكون ضروريا .

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في مقال يحمل عنوانه تساؤل يقول ( أية نهاية ؟) عن المباحثات العراقية الامريكية ..

الخارجية الامريكية ابدت ارتياحها لنتائج هذه المباحثات مؤكدة بأن القوات الامريكية ستبقى في العراق حتى القضاء على داعش .. ( ان السؤال المطروح هنا هو هل هناك معنى ومفهوم لنهاية تنظيم داعش الارهابي في القاموس الامريكي حقا ).

وذلك في الوقت الذي تدعم فيه امريكا وبشتى السبل هذا التنظيم لتبرير تواجدها لا في العراق بل في سوريا ايضا.

ان امريكا تستخدم تكتيك التذرع بخطر جماعات ارهابية تقوم واشنطن نفسها بدعمها, لتمرير استراتيجياتها في المنطقة.

خراسان ..

صحيفة خراسان لا ترى بانه هناك اي مساحة للتفاؤل بشان تحقيق المباحثات العراقية الامريكية للنتائج التي يتوخاها الشعب العراقي , وجاء في مقال الصحيفة ( مباحثات ام فرض ارادة ؟)، هذه ليست نظرة تشاؤمية بل نظرة تستند على عومل تجعل من مباحثات كهذه مباحثات غير متكافئة من الاساس وابرزها ..

( تركيبة الوفد العراقي غير مناسبة اذ تضم شخصيات تحمل الجنسية الامريكية , وهناك جهات عراقية تراهن على بقاء امريكا )

وهذان العاملان بحد ذاتهما شكلا امتيازا لامريكا في المباحثات واضعفا موقف بغداد وهذا ما حدث بالفعل والذي شجع امريكا على الالتفاف بشكل اكبر على قرار البرلمان العراقي الداعي لخروج القوات الامريكية عبر عدم تحديد اي موعد لخروج هذه القوات في المباحثات وترك الموضوع طبقا لم يتناسب مع مصالحها.

رسالت ..

نشرت صحيفة رسالت تقريرا حول جانب من الاجواء الساخنة التي تعصف بامريكا يحمل عنوان ( ترامب يهدد منطقة الادارة الذاتية بسياتل ) جاء فيه .. (( هدد ترامب باستخدام الجيش في حالة استمرار الاحتجاجات في مدينة سياتل داعيا لانهاء سيطرة المحتجين على مناطق ومؤسسات حكومية )).

وحذر ترمب من انه سيرسل الحرس الوطني لانهاء احتلال المحتجين لمناطق من المدينة في ولاية واشنطن نفسها وهي مناطق اعلنوها منطقة ادراة ذاتية , ولوح ترامب باحتمال الزج بالجيش ايضا.

جوان ...

في الشـأن اللبناني ترى صحيفة جوان ان هناك (محاولات للضغط على حزب الله عبر الاحتجاجات الاخيرة ) في لبنان .. وتقول الصحيفة ... (لبنان يشهد احتجاجات على الاوضاع الاقتصادية وانخفاض سعر الليرة , لكن امريكا تحاول توجيه بوصلة الاحتجاجات نحو حزب الله ).

وذلك عبر فرض اجراءات حظر وعقوبات على بنوك ومؤسسات مالية وشخصيات لبنانية باتهام صلاتها بحزب الله وذلك للايحاء بانه السبب وراء الازمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان .

ومن هذا المنطلق تحاول اياد امريكية وصهيونية تغيير المسار السلمي وللمطالب الاقتصادية للاحتجاجات وتحويلها الى اعمال شغب وتخريب ورفع شعارات تستهدف المقاومة .

ايران ...

كتبت صحيفة ايران في مقال طويل لها يحمل عنوان ( المحيط الهادئ تحول الى ساحة للاساطيل الامريكية ) ..

( هنالك تطورات خطيرة وتسخين للاجواء في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين , بحشد واشنطن اساطيلها في المحيط الهادئ ) في مواقع ليست بعيدة عن الصين .

وياتي هذا التصعيد بعد تراشق ترامب والقيادة الصينية الاتهامات بشأن تفشي فيروس كورونا وكذلك مع اطلاق واشنطن تهديدات ضد الصين من مغبة قمع الاحتجاجات الانفصالية بهونغ كونغ ومن مغبة التدخل بتايوان وهي تهديدات ردت عليها الصين بحزم عبر اجراء مناورات بحرية ضخمة بمشاركة اول حاملة طائرات صينية .وبالطبع احتمال اندلاع حرب بين قوتين نوويتين يبقى احتمالا ضعيفا تماما لكنه ليس بالمستحيل ايضا .

ابتكار ..

انفردت صحيفة ابتكار بنشر مقال يتحدث عن ( خطة مصرية مقترحة لمواجهة تركيا بليبيا ) وتقول الصحيفة ..

(حسب محافل مصرية , الرئيس المصري اقترح على ترامب مخططا لوقف تقدم قوات حكومة الوفاق المدعومة تركياً ).

ويتضمن المخطط وقف اطلاق النار وبدء مباحثات شاملة مع استبعاد الجنرال حفتر من الصورة لارضاء طرابلس وعلى ان توقف حكومة الوفاق تقدم قواتها الى ما وصلت اليه حاليا .