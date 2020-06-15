وزير النفط الإيراني يؤكد ضرورة تطوير التعاون النفطي بين طهران وبغداد

وأجرى وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنغنة، اتصالا هاتفيا اليوم الإثنين، بحث فيه مع نظيره العراقي احسان عبد الجبار في التعاون الثنائي بين البلدين لاسيما في المجال النفطي، وهنأ زنغنة بتولي الحكومة العراقية الجديدة لـ"مصطفى الكاظمي" مهامها وكذلك تنصيب إحسان عبد الجبار وزيرا للنفط العراقي.

واجرى الجانبان خلال هذا الاتصال الهاتفي مباحثات حول الروابط والعلاقات بين ايران والعراق واكد على تطوير التعاون النفطي بين البلدين.

ووأعلن وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار اسماعيل، خلال تصريحات صحفية بأن بلاده تعتزم تصدير 2.8 مليون برميل يومياً من النفط الخام العراقي خلال يونيو الجاري، مضيفاً بأنه من المفيد لبلاده بأن تلتزم باتفاق أوبك+ لخفض المعروض العالمي من النفط الخام بالأسواق.

وأشار المسؤول العراقي بأن وزارة النفط العراقية طلبت من المسؤولين الأكراد في شمال العراق بتصدير ما يصل إلى 370 ألف برميل يومياً من النفط الخام كحد أقصى ابتداءاً من يونيو الجاري، للمساهمة في التزام العراق بحصته ضمن اتفاق أوبك+.