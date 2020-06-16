الخارجية الايرانية تعرب عن قلقها إزاء أوضاع رعاياها في سجون الامارات

وصرح المتحدث باسن الخارجية الايرانية عباس موسوي في حديث خاص مع مراسل وكالة مهر للأنباء،حول أوضاع الايرانيين المتواجدين في سجون الإمارات المتحدة العربية، صرح: هذا الموضوع قيد المتابعة و ان السفارة الايرانية في ابوظبي وباقي وكلاء ايران في الامارات تتابع هذا الموضوع.

وأضاف: أن وكلاء الجمهورية الاسلامية قد ابرقوا برسالة الى الحكومة الاماراتية، واعربوا خلالها عن قلقهم إزاء الاوضاع الصحية للسجون التي يتواجد فيها المحتجزين من الرعايا الايرانيين في الامارات، ويجب أن ننتظر حتى نتلقى الاجابة على هذه الرسالة، لكن الامر الذي المؤكد هو ان وكالئنا يتابعون هذا الموضوع ويبذلون كل الجهد من أجل تحسين الاوضاع.

ووفقا للمعلومات التي حصل عليها مراسل وكالة مهر، فان عدد المصابين بكورونا في سجون الامارات يصل الى نحو 150 شخص، وان الدولة الاماراتية لا تسمح لتقديم الخدمات لصحية والعلاجية المناسبة للمساجين، ما أدى الى قلق اسر السجناء الايرانيين في الامارات./انتهى/.