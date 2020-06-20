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٢٠‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٨:٣٠ م

طهران: تجربة فرنسا الصاروخية لا تتوافق مع التزامات هذا البلد/ الأسلحة النووية تهديد للأمن الدولي

طهران: تجربة فرنسا الصاروخية لا تتوافق مع التزامات هذا البلد/ الأسلحة النووية تهديد للأمن الدولي

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية، السبت، التجربة الأخيرة التي أجرتها فرنسا لصاروخ باليستي ونووي بأنها لا تتوافق مع التزامات هذا البلد، وأعرب عن قلقه بشأن هذه الخطوة.

وافاد المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي بأن هذا الاختبار يشكل انتهاكا للمادة السادسة من معاهدة الحد من انتشار ​السلاح النووي​، ولا يتوافق مع تعهد ​باريس​ بنزع السلاح النووي.

ودعا المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي ​فرنسا​ إلى العمل بتعهداتها الدولية في مجال نزع السلاح النووي، موضحةً أن الأسلحة النووية تشكل تهديدا للسلم و​الأمن​ الدوليين واختبارها أو تحديثها يضعف معاهدة الحد من الانتشار التي تعتبر حجر أساس لنزع السلاح النووي.

وكانت السلطات الفرنسية دانت في شباط الماضي إطلاق إيران لصاروخ حمل قمرا صناعيا، مشيرة إلى أن عملية الإطلاق تمت باستخدام تكنولوجيات تستعمل في صواريخ بالستية./انتهى/

رمز الخبر 1905136

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