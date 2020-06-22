وزارة الخارجية: الاستفزازات الأجنبية لا يمكن أن تضعف العلاقات الوثيقة بين إيران وأفغانستان

جاء ذلك في عدة تغريدات لوزارة الخارجية الايرانية اليوم الاثنين ردا على التصريحات الفارغة لمساعد وزير الخارجية الاميركي روبرت ديسترو حول اللاجئين الافغان في ايران والحادثة التي وقعت لعدد من الرعايا الافغان في الحدود الايرانية الافغانية.

وقالت الخارجية الايرانية في تغريدة لها بهذا الصدد: انظروا من الذي يتحدث عن حقوق اللاجئين! الحكومة التي كان شعار حملتها الانتخابية "فلنبن الجدار" وقد ادينت مرارا على المستوى العام بسبب سياساتها الحدودية القاسية (ومن ضمن ذلك فصل الاطفال عن والديهم المهاجرين)، تلقي خطابا للعالم في اليوم العالمي للاجئين.

وفي تغريدة اخرى قالت الخارجية الايرانية، مع نشر صور للقاء وزير الخارجية الافغاني بالوكالة محمد حنيف اتمر مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في طهران: ان الشعبين الايراني والافغاني كشعبين شقيقين تربطهما علاقات راسخة ومتجذرة مبنية على الاواصر التاريخية والثقافية.

واضافت: ان الاستفزازات الخارجية التي تتابع اهدافا مقيتة لا يمكنها اضعاف هذه العلاقات الوثيقة اطلاقا.

وفي تغريدة ثالثة اشارت وزارة الخارجية الايرانية الى استضافة ايران للاجئين الافغان وكتبت: ان ايران تستضيف منذ عدة عقود اللاجئين الافغان الهاربين من الحرب الحاصلة بسبب تدخل وهجوم الولايات المتحدة.

واضافت: اننا سنواصل دعمنا لاخوتنا واخواتنا الافغان في مرحلة المصاعب ونطلب من الولايات المتحدة مرة اخرى انهاء تواجدها المزعزع للاستقرار في المنطقة.

وكان مساعد الخارجية الاميركية في الشؤون الافغانية روبرت ديسترو قد اورد مزاعم لا اساس لها ضد ايران حول اللاجئين الافغان، داعيا ايران الى ما وصفه احترام حقوق الانسان وانهاء العنف ضد اللاجئين حسب ادعائه.