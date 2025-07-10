السفير الايراني في كابول يبحث تسهيل عودة اللاجئين الأفغان لبلادهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن علي رضا بيكدلي، سفير إيران في كابول، التقى على رأس وفد، عبدالكبير، وزير شؤون اللاجئين والعائدين في الحكومة الأفغانية المؤقتة، حيث جرى بحث أوضاع اللاجئين وسبل معالجتها.

وقد أعرب السفير الإيراني خلال اللقاء عن شكره لمواقف الحكومة والشعب الأفغاني تجاه الحرب الأخيرة بين إيران والكيان الصهيوني، معتبراً ذلك دليلاً على وحدة الشعبين.

وأشار بيكدلي إلى زيارته الأخيرة إلى ولايتي هرات ونيمروز، موضحًا أن لقاءاته مع المسؤولين الأفغان كانت بهدف حل مشكلات اللاجئين الأفغان في إيران.

وأضاف أن لجانًا مشتركة تم تشكيلها لمتابعة شؤون اللاجئين وقد نجحت في معالجة بعض المشكلات القائمة.

كما أعلن بيكدلي أن الحكومة الإيرانية ألغت الغرامات المفروضة على تأشيرات اللاجئين العائدين، وكذلك أعفت رسوم الجمارك المتعلقة بنقل ممتلكاتهم الشخصية.

وكشف عن خطة قيد التنفيذ تمكّن اللاجئين العائدين من الوصول إلى ممتلكاتهم المالية في إيران، بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأكد السفير الإيراني أن أغلب العائدين من اللاجئين الأفغان قد عادوا بشكل طوعي.

من جانبه، أعرب عبدالكبير عن تعازيه في استشهاد عدد من المسؤولين الإيرانيين خلال الحرب الأخيرة، مشيدًا بالدور الإيجابي لإيران في استضافة ملايين اللاجئين الأفغان على مدى العقود الماضية.

وشدد الوزير الأفغاني على ضرورة أن تكون العودة طوعية بالكامل، محذرًا من تحول قضية اللاجئين إلى عامل توتر في العلاقات الودية بين الشعبين.

وطالب عبدالكبير بـتسريع وتيرة حل مشكلات اللاجئين في إيران، مؤكدًا أن خطة العودة الطوعية كانت قد طُرحت مسبقًا بين الطرفين وتم التوصل إلى تفاهمات بشأنها، إلا أن التطورات الأخيرة في إيران أعاقت تنفيذها الكامل.

وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على استمرار الحوار والتنسيق من أجل إيجاد حلول مشتركة لتحسين أوضاع اللاجئين الأفغان في إيران.