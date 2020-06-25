جيش الكيان الصهيوني يجري تدريبات للتعامل مع اقتحام وسرقة مواقعه

وأفادن وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الإعلام الحربي المركزي أن القناة العبرية، صرحت بأن التدريبات كانت تحاكي حالات التعامل السريع مع اقتحام القواعد العسكرية بالجنوب، وحالات سرقة الأسلحة منها.

وقالت القناة، إن التدريبات التي جرت في قاعدة "حتسريم" العسكرية بالنقب، كانت لتدريب الكلاب، على ملاحقة السارقين، والكشف عن أماكن الأسلحة المسروقة.

ونقلت القناة عن مصادر بالجيش، "أن حالات السرقة التي تحدث في المواقع العسكرية جنوبي البلاد، قد تتحول من حوادث جنائية الى حوادث أمنية".

وأضافت هذه المصادر، "أن هناك تزايد في حوادث اختراق القواعد العسكرية بالجنوب، وسرقة الأسلحة منها، وأن الكلاب ستسهم في التقليل من هذه الحوادث".

وأشارت القناة العبرية، الى أن قاعدة "حتسريم" العسكرية، تعرضت مطلع مايو الماضي، لحادثة اختراق وسرقة بعض المعدات العسكرية منها.