القوى والفصائل الفلسطينية ترحب بتقرير العفو الدولية وتدعو لفرض عقوبات على الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن التقرير الأممي أكد على أن دولة الاحتلال تقوم بشكل ممنهج بارتكاب جريمة التمييز العنصري ضد الفلسطيني في كافة الأماكن في الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧ وكذلك داخل الخط الاخضر ضمن سياسة متعمدة وفي كافة المجالات.

وقالت لجنة المتابعة: "إن هذا التقرير ليس الأول من نوعه ويأتي ضمن التقارير المتتابعة للمنظمات الحقوقية الدولية مثل منظمة هيومان رايتس ووتش وغيرها التي تجدد اتهام دولة الاحتلال بأنها دولة فصل عنصري وأنها ترتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".

وأوضحت لجنة المتابعة للقوى والفصائل الفلسطينية، أن جرائم الاحتلال المذكورة في التقارير الدولية تستحق من المجتمع الدولي ملاحقة دولة الاحتلال ومعاقبة قيادتها السياسية والعسكرية على هذه الانتهاكات للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

ودعت اللجنة دول العالم ومؤسسات المجتمع الدولي لفرض عقوبات على نظام دولة الاحتلال العنصري، على غرار الحملة ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا ووقف موجة التطبيع مع هذا الاحتلال العنصري.

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