بريطانيا تؤكّد دعمها للحكومة الفلسطينية

وقامت الصحيفة البريطانية "ذا أوبزرفر" بنشر تقرير لمرسلتها في الضفة الغربية "هارييت شيروود" بعنوان "ليزا ناندي تطالب بحظر الصادرات من الكيان الصهيوني".

وتقول "هارييت": إن "ليزا ناندي" وزيرة الخارجية البريطانية، طالبت حكومة رئيس الوزراء "بوريس جونسون" بحظر دخول البضائع القادمة من الكيان الصهيوني كنوع من العقوبات ضد الحكومة الصهيونية في حال مضى "بنيامين نتنياهو" في خططه لضم الضفة".

وتنقل "هارييت" عن "ليزا" قولها: "هذه الخطوة بحاجة لإظهار شجاعة من جانب الحكومة لكن الوزراء غير راغبين فى ذلك حتى الآن، رغم أن هذا الخرق الواضح للقانون الدولي يجب أن يكون له عواقب".

وأضافت أن "جونسون" أخبر أعضاء مجلس العموم بأن لندن أبلغت الكيان الصهيوني رسمياً "اعتراضها القوي" على ضم أراض في الضفة الغربية وأكدت إستمرار دعمها للدولة الفلسطين".

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