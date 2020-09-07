برلمانات امريكا اللاتينية طالبت بمقاطعة الكيان الصهيوني

وافادت وكالة مهر للانباء، ان اعضاء برلمانات امريكا اللاتينية اتخذوا اجراءات صارمة ضد الكيان الصهيوني، بحيث شرّعوا قوانين تطالب بمقاطعة الكيان المحتل، رداً على خطة ضم الضفة الغربية.

وطالب اعضاء البرلمانات يتشريع قوانين تنصّ بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية واعلامية على دولة الاحتلال، رداً على خطّة الكيان الصهيوني بضم اراضي الضفة الغربية اليه.

واكّد اعضاء برلمانات في ست دول من امريكا اللاتينية على ضرورة معاقبة الكيان الصهيوني واعلن ممثلوا البرلمانات ان للبرلمانيين دور مهم يلعبونه في إصدار القوانين لمعاقبة العدوان الصهيوني والتصدي لمخطّطاته التي تتمثل في خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية والتطهير العنصري.

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