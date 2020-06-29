الإماراتي على حافة الإنهيار الإقتصادي

وتشير التوقعات وفقا لـ”تلغراف” إلى أن تعافي الاقتصاد الإماراتي الذي تضرر نتيجة تدابير فيروس كورونا، سيستغرق أعواما طويلة.

وذكرت دراسة صادرة عن جامعة "أوكسفورد" أن 900 ألف شخص سيفقدون أعمالهم في الإمارات، وأن المهاجرين البريطانيين هم من أكثر المتضررين في هذا الصدد.

المهاجرون في دبي، وبينهم آلاف البريطانيين أصبحوا عاطلين عن العمل بسبب تدهور الإقضاد الإماراتي، ولذلك يقومون بعرض كل أملاكهم للبيع، بما في ذلك السيارات وحتى الاشتراكات في صالات الرياضة.

ويحاول البريطانيون الحصول على المال من خلال بيع الأملاك قبل أن تنتهي فترة التأشيرات ويضطروا لمغادرة دبي في الأيام القادمة.

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