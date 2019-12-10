رسميا.. نتائج قرعة دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2020

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه تم سحب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية في غرب آسيا:

المجموعة الأولى: الوحدة الإماراتي والشرطة العراقي والمتأهل من مباراة الملحق الرابعة والمتأهل من مباراة الملحق الثانية.

المجموعة الثانية: الهلال السعودي وشباب الأهلي، دبي الإماراتي وباختاكور الأوزبكي، والمتأهل من مباراة الملحق الثالثة.

المجموعة الثالثة: الدحيل القطري والتعاون السعودي والشارقة الإماراتي وبيرسبوليس الإيراني.

المجموعة الرابعة: سيباهان أصفهان الإيراني والسد القطري والنصر السعودي والمتأهل من مباراة الملحق الأولى.