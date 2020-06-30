وقوع 19 قتيلاً جراء انفجار في مركز علاج طبي شمال العاصمة طهران

وقال مساعد محافظ طهران للشؤون الأمنية "حميدرضا غودرزي" في تصريح له إن سبب الانفجارات التي وقعت في مركز “سينا مطهر” الطبي في الساعة 8:56 مساءا بالتوقيت المحلي بشارع شريعتي شمال العاصمة الإيرانية هو تسرب الغاز.

وبين الاخير انه تم انقاذ 15 من العاملين في المركز الذين لجؤو الى السطح على يد رجال الاطفاء.

وقال المتحدث باسم الطوارئ "مجتبى خالدي" لمراسل مهر ان 25 شخصا كان في موقع الانفجار اذ توفي 13 منهم، 10 امرأة و 3 رجال.

واضاف: والاخرين قسم منهم نقل الى المشفى وقسم أخر تلقي العلاج في مكان الحادثة.

عدد الضحايا يصل الى 19 شخصاً

واعلن المتحدث باسم الاطفائية "جلال ملكي" في حديث لمراسل مهر، ان رجال الاطفاء تمكنوا من اخراج 19 شخصا من المبنى، حيث توفي 18 منهم وتم نقله للمشفى.

وأفاد رئيس مركز الطوارئ "بمان صابريان" في تصريح حول هذا الحادث لمرسال وكالة مهر، أن الشاب الذي كان في الـ23 من عمره، ونقل أمس الى المشفى، قد توفى، ما أدى الى وصول عدد ضحايا الحادث الى 19 شخصا، 15 إمرأة و4 رجال./انتهى/.