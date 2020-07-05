بدء تصدير الزعفران مع زيادة 8% في الأسعار

وقال "غلام رضا ميري" في مقابلة مع وكالة مهر للأنباء: "إن الحد الأدنى لسعر كيلوغرام الزعفران هو 6 ملايين ونصف تومان والحد الأقصى للسعر هو 12 مليون تومان".

وأضاف أن قيمة أنواع الزعفران بشكل عام إزدادت بقيمة ملحوظة، ولكن الزيادة الكبيرة في الأسعار كانت من نصيب زعفران "نجين" الممتاز، وبشكل متوسط ارتفع سعر كيلوغرام الزعفران بنسبة 7 إلى 8 في المائة.

وأوضح أن سبب هذه الزيادة في الأسعار بالمقارنة مع الأشهر السابقة، هو أن السوق التجارية كانت أكثر إستقراراً وهدوءً، وأنه بعد فتح سوق الإستيراد في بعض البلدان، تحسن الوضع وأستؤنف تصدير الزعفران إلى هذه البلدان.

وأفاد أن كمية الزعفران المصدّرة في شهر يوليو من هذه السنه 2020 كانت تساوي تقريباً نفس الكمية في نفس الفترة من العام الماضي.

/انتهى/