ايران تصدر زعفران بقيمة 60 مليون دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم الجمارك الايرانية، قال اليوم السبت ان الجمهورية الاسلامية صدرت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري ، حوالي 121 طناً من الزعفران بقيمة 60 مليوناً و 174 ألفاً و 587 دولاراً إلى 60 دولة حول العالم.

وأضاف المتحدث باسم الجمارك: "خلال هذه الفترة تم تصدير 359 كيلوغراماً من مسحوق الزعفران بقيمة 433.957 دولاراً إلى 17 دولة، تتصدرها السويد وإسبانيا وألمانيا والإمارات وإيطاليا".

واشار لطيفي انه تم خلال العام الايراني الماضي تصدير 424.429 كيلوغراماً من الزعفران بقيمة 190.128.559 دولاراً و 550 كيلوغراماً من مسحوق الزعفران بقيمة 674.965 دولاراً"./انتهى/