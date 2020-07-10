  1. إيران
١٠‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ١٠:٥٤ ص

ايران تنفي وقوع انفجار غرب العاصمة طهران

ايران تنفي وقوع انفجار غرب العاصمة طهران

تناقل ناشطون ايرانيون على شبكات التواصل نبأ عن وقوع انفجار غرب العاصمة طهران، فيما لم يؤكد اي مصدر حكومي رسمي في إيران صحة الخبر المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، اذ نفت عمدة "بلدة قدس" غرب العاصمة طهران ليلى واثقي وقوع اي انفجار مساء امس في طهران.

وأفاد ناشطون عبر حساباتهم على موقع تويتر، فجر اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجار غرب طهران، وسط تضارب الانباء عن صحة الخبر المتداول.

هذا ولم يؤكد اي مصدر حكومي رسمي في إيران ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا وقد نفت عمدة بلدة "قدس" ليلى واثقي وقوع اي انفجار آخر في منطقة "قرمدرة" غرب العاصمة طهران، واوضحت عمدة بلدة "قدس" ان انقطاع التيار الكهربائي الذي حصل في المنطقة مساء امس كان نتيجة خلل في المنظومة الكهربائية التي حصلت مقابل "مشفى 12 بهمن" والذي وقع في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم امس الخميس ، ولم يستمر انقطاع التيار الكهربائي اكثر من خمس دقائق.

واضافت ليلى واثقي: لم تؤيد القوى الامنية خبر وقوع او سماع صوت اي انفجار في بلدة "قدس" و"قرمدرة" ووصفت تلك القوى اخبار الانفجارات بانها مجرد شائعات واخبارا ملفقة.

رمز الخبر 1905651

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