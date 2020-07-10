تفاصيل وقوع انفجار غرب العاصمة الايرانية طهران

وأفاد ناشطون عبر حساباتهم على موقع تويتر، فجر اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجار غرب طهران، وسط تضارب الانباء عن صحة الخبر المتداول.

هذا ولم يؤكد اي مصدر حكومي رسمي في إيران ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا وقد نفت عمدة بلدة "قدس" ليلى واثقي وقوع اي انفجار آخر في منطقة "قرمدرة" غرب العاصمة طهران، واوضحت عمدة بلدة "قدس" ان انقطاع التيار الكهربائي الذي حصل في المنطقة مساء امس كان نتيجة خلل في المنظومة الكهربائية التي حصلت مقابل "مشفى 12 بهمن" والذي وقع في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم امس الخميس ، ولم يستمر انقطاع التيار الكهربائي اكثر من خمس دقائق.

واضافت ليلى واثقي: لم تؤيد القوى الامنية خبر وقوع او سماع صوت اي انفجار في بلدة "قدس" و"قرمدرة" ووصفت تلك القوى اخبار الانفجارات بانها مجرد شائعات واخبارا ملفقة.