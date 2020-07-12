شركة النفط الوطنية تبرم صفقة لتطوير حقل مشترك بين ايران والعراق / تسجيل 188 حالة وفاة جديدة في ايران

کشف مقتنيات أثرية في غرب ايران يعود تاريخها الى ما قبل الميلاد

اعلن قائد قوى صيانة الاثار في وزارة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية عن كشف مقتنيات أثرية في محافظة كرمانشاه غرب ايران يعود تاريخها الى الالفين الاول والثاني قبل الميلاد.

وأضاف ان هذه المجموعة تشمل 167 قطعة من مقتنيات أثرية بما فيها كؤوس واواني من المفرغ والمجوهرات للزينة بما فيها الاسوار والاقراط والحلقة ودبابيس وكذلك ادوات الحرب.

شركة النفط الوطنية في ايران تبرم صفقة لتطوير حقل "ياران" المشترك بين ايران والعراق

أبرمت شركة النفط الوطنية الايرانية مع شركة "برشيا" لتطوير صناعة النفط والغاز الیوم السبت، عقدا لتطوير حقل "ياران" الواقع جنوب غرب البلاد والمشترك مع العراق.

حصاد كورونا في ايران يصل الى 12,635 شخصاً، بعد تسجيل 188 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 12 الاف و635 شخصا، بعد تسجيل 188 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الفي و397 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 255 الاف و 117 حالة في البلاد.