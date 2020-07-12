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١٢‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٢:٤٢ م

الصحة الايرانية:

194 شخصاً توفي جراء كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

194 شخصاً توفي جراء كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 12 الاف و829 شخصا، بعد تسجيل 194 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الفي و186 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الأحد، عن آخر الاحصائيات بخصوص كورونا في ايران.

وقالت:  خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و 186 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 257  الاف و 303 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 194 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 12 الاف و829 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 219 الف و993 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني ثلاثة الاف و359 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

وأضافت لاري أنه لحد الان تم إجراء مليون  972 الف و207 فحص كورونا في مختبرات البلاد.

رمز الخبر 1905718

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