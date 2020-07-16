198وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية

اعلنت الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 198 وفاة و2500اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني "سيما سادات لاري" بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الخميس 267 الفا و61 شخصا وبوفاة 198 اشخاص اخرين خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 13 الفا و608 اشخاص.
واضافت، تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2500 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 267 الفا و 61 حالة لغاية الان بينهم 3471 في وضع حرج..
وتابعت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 230 الفا و608 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 198 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 13 الفا و 608 اشخاص.
يذكر ان مليونين و73 الف و791 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد 19" في انحاء البلاد حتى الان.
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