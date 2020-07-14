كلمة "قاآني" بشأن انفجار حاملة الطائرات الأميركية وانعكاساتها في العالم الافتراضي...

ونشر المغردون تحذيرات العميد قاآني لأعداء ايران ومحور المقاومة كرسالة منهم لتسهيل ايصال مفاد تصريحات العميد قاآني الى من يتابع الشأنين الإيراني والإقليمي عن بعد أو من قريب.

عدد كبير من المغردين نقلوا مقتطفات من تصريحات العميد قاآني، والتي أكد فيها: "على الامريكيين أن لا يتهموا الآخرين في ما حدث لحاملة الطائرات لأنه نتيجة للنيران التي أضرموها.. هناك أيام عصيبة تنتظر الولايات المتحدة والكيان الصهيوني."

وكان قائد فيلق القدس قد أكد أن ما حدث لحاملة الطائرات الامريكية هو نتيجة الجرائم التي إرتكبها الاميركيون . مؤكدا إن على الامريكيين أن لا يتهموا الآخرين في ماحدث لحاملة الطائرات لأنه نتيجة للنيران التي أضرموها. وشدد قاآني على أن الحقيقة هي أن الجيش الامريكي منهك وتحولت تجهيزاته العسكرية إلى قطع حديد مهترئة. واشار الى ان قادة القوات البحرية الامريكية يعترفون منذ فترة بإن هذه القطع البحرية ليست سوى قطع حديدية مهترئة.

وتأتي تصريحات العميد قاآني بعد اعلان البحرية الأمريكية في بيان، إن "17 بحارا و4 مدنيين، يعالجون من إصابات نتيجة انفجار وقع في السفية الحربية USS Bonhomme Richard أعقبه حريق هائل.