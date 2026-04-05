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٠٥‏/٠٤‏/٢٠٢٦، ٧:٤٢ م

العميد قاآني: على أصحاب إبستين أن ينتظروا مفاجآت جديدة

العميد قاآني: على أصحاب إبستين أن ينتظروا مفاجآت جديدة

قائد قوة القدس في حرس الثورة العميد إسماعيل قاآني أن على أصحاب إبستين أن ينتظروا مفاجآت جديدة، وعمليات "مرصاد" و"طبس" أخرى في المنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد قوة القدس في حرس الثورة العميد إسماعيل قاآني قال في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي: أعمدة الدخان المتصاعدة من جنوب أصفهان والسفينة الإسرائيلية المحترقة في البحر الأبيض المتوسط، تذكرنا بواقعة "طبس" وحطام المدمرة "ساعر" في حرب الـ 33 يوماً

واضاف قاآني: على أصحاب إبستين أن ينتظروا مفاجآت جديدة، وعمليات "مرصاد" و"طبس" أخرى في المنطقة

رمز الخبر 1969736

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