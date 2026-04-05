العميد قاآني: على أصحاب إبستين أن ينتظروا مفاجآت جديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد قوة القدس في حرس الثورة العميد إسماعيل قاآني قال في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي: أعمدة الدخان المتصاعدة من جنوب أصفهان والسفينة الإسرائيلية المحترقة في البحر الأبيض المتوسط، تذكرنا بواقعة "طبس" وحطام المدمرة "ساعر" في حرب الـ 33 يوماً



واضاف قاآني: على أصحاب إبستين أن ينتظروا مفاجآت جديدة، وعمليات "مرصاد" و"طبس" أخرى في المنطقة