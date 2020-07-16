روحاني يثمن مواقف روسيا في دعم الاتفاق النووي ومواجهة السياسات الأمريكية

وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، اكد الرئيس روحاني على تنمية التعاون الثنائي والمتوازن مع موسكو في جميع الاصعدة السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية، معربا عن سروره للمشاورات والمحادثات بين مسؤولي البلدين لتنفيذ وتفعيل التوافقات الحاصلة.

واشار الى انعقاد اجتماع القمة الثلاثي بين رؤساء ايران وروسيا وتركيا عبر الاجواء الافتراضية بهدف ارساء السلام والاستقرار في سوريا، مؤكدا ضرورة مواصلة التعاون بين الدول الثلاث في مسار عملية آستانا من اجل تحقيق هذا الهدف خاصة في مجال القضايا الانسانية.

كما نوه رئيس الجمهورية الاسلامية الى اهمية الحفاظ على الاتفاق النووي وتنفيذه كاملا كتعهد دولي للطرفين الموقعين عليه، مؤكدا على مواجهة الاحادية والاجراءات والمحاولات الاميركية الاخيرة الرامية لتمديد الحظر التسليحي على ايران.

ولفت الرئيس روحاني الى اوضاع تفشي فيروس كورونا في ايران وسائر دول العالم وبلوغ المرض الذروة مرة اخرى خلال الشهر الاخير، مؤكدا ضرورة التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات لمكافحة هذا المرض.

من جانبه استعرض الرئيس الروسي خلال الاتصال الهاتفي مواقف بلاده بشان الاتفاق النووي وقال، اننا وكما في الاعوام الخمسة الماضية ندعم هذه الوثيقة الدولية ونصرّ على الحفاظ عليها وتنفيذها.

واكد بوتين على تنمية العلاقات مع ايران في جميع المجالات واضاف، اننا نرحب بالتعاون مع ايران في مجال مواجهة مرض كورونا وتبادل الخبرات في هذا الصدد.

واكد الرئيس الروسي استمرار دعم بلاده لمواقف ايران في المحافل الدولية.

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