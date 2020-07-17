ظريف: تسليم جزيرة كيش إلى الصين بموجب الاتفاق المشترك لـ25 عاما لا أساس له من الصحة

وبخصوص اتفاقية لمدة 25 عاما مع الصين، صرح وزير الخارجية الخميس، بأن طهران في مرحلة التفاوض وفي هذه المرحلة يجب الحصول على سماح الحكومة للتفاوض وأن الخارجية حصلت عليه.

وأضاف: "عندما نصل إلى مرحلة الاتفاق، هناك التزام قانوني بعرضه على مجلس الشورى الإسلامي، وإذا تمت المصادقة عليه في الحكومة فإن مجلس الشورى سينظر فيه أيضا".

وتابع قائلا: "إذا كان هناك عقد بين البلدين لن يكون خفيا على المجلس".

وفي رده على الشائعات التي تم تداولها بخصوص تسليم جزر إيرانية كجزيرة كيش إلى الصين بموجب الاتفاق المشترك لـ25 عاما قال ظريف: "إن هذه القضايا لا أساس لها من الصحة على الإطلاق وتفتقر إلى الحقيقة".