٢٧‏/٠٤‏/٢٠٢٦، ٩:٣٨ م

عارف: الدول التي امتنعت عن تزويد طائراتنا بالوقود تتفاوض اليوم معنا لتأمين مصادر الطاقة

قال النائب الأول للرئيس الايراني: "في الماضي، رفضوا بيع الوقود لطائراتنا لثني إيران، لكن اليوم، ها هي الدول نفسها تجلس إلى طاولة المفاوضات مع إيران".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب محمد رضا عارف على صفحته الشخصية على شبكة التواصل الاجتماعي X: "في الماضي، رفضوا بيع الوقود لطائراتنا لثني الشعب الإيراني. واليوم، ها هي الدول نفسها تجلس إلى طاولة المفاوضات مع إيران لتأمين إمدادات الطاقة. هذه ثمرة المقاومة؛ لقد انتقلنا من مرحلة(العقوبات) إلى مرحلة "القائم على تلبية الاحتياجات الأساسية".

