العراق عازم على فتح المنافذ الجنوبية المشتركة مع ايران عمّا قريب

وأفادت وكالة مهر للانباء أن وزير المالية العراقي "علي علاوي" صرح بأنه سيتم عما قريب إعادة فتح المعابر الجنوبية لبلاده مع ايران، وجاء ذلك في اجتماع بين رئيس مصلحة الجمارك الايرانية " مهدي ميراشرفي" مع وزير المالية العراقي "علي علاوي"، وذلك على هامش لقاء الرئيس الايراني حسن روحاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مساء الثلاثاء.

علاوي أكد قرار بلاده باعادة فتح المنافذ الجنوبية ( شلمجه وجذابة) قريبا، والتي اغلقت على خلفية تفشي فيروس كورونا وتم تشغيلهما جزئيا مؤخرا.



وأعرب وزير المالية العراقي رغبة بلاده بالتعاون المشترك والافادة من تجارب الجمارك الايرانية بمجال أتمتة الاجراءات، مقترحا ايفاد خبراء وموظفي الجمارك العراقية لهذا الخصوص.

وأكد الجانبان على ضرورة انشاء بوابات تجارية مشتركة، فيما أعرب رئيس مصلحة الجمارك الايرانية عن استعداده بتنفيذ اجراءات مشتركة بمجال تبادل المعلومات الجمركية وتأهيل موظفي الجمارك العراقية واعادة فتح المعابر المشتركة.

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