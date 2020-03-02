اعادة فتح معبر" الشهيد قاسم سليماني" الحدودي مع العراق

وأوضح روح الله غلامي في تصريح اليوم الاثنين، أن الانشطة في المعبر(يقابله زرباطية) استؤنفت منذ يوم أمس.

وأضاف أنه ومنذ صباح اليوم الجمارك العراقية تطبق الاجراءات الجمركية للشاحنات المحملة بالسلع القادمة من ايران ، بحيث عادت عمليات إدخال وتفريغ الشاحنات الايرانية في المعبر كما في السابق.

وأضاف أن ومع دخول الشاحنات العراقية منذ الصباح، يٌجري شحن السلع التصديرية الايرانية عبر تلك الشاحنات.

يُشار أن مساعد محافظ ايلام الواقعة غرب ايران كان قد أعلن في السابق أن معبر مهران الحدودي مغلق حتى اشعار آخر، وأن عمليات التصدير وعبور الزوار متوقفة.