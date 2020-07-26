  1. السياسة
٢٦‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٨:٢٠ م

ظريف يستقبل سفراء النرويج وسلوفاكيا والاكوادور في ختام مهام عملهم

ظريف يستقبل سفراء النرويج وسلوفاكيا والاكوادور في ختام مهام عملهم

استقبل اليوم الاحد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، سفراء النرويج وسلوفاكيا والإكوادور في ختام مهام عملهم.

واجتمع السفير النرويجي لدى طهران لارس نوردرم ، بوزير الخارجية محمد جواد ظريف في ختام مهمته في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد ظهر اليوم (الأحد) بمناسبة ختام مهام عمله.

الى ذلك اجتمع سفيرا سلوفاكيا لوبومير غليان والإكوادور أليخاندرو أورتيغا ألميدا مع وزير الخارجية الايراني في ختام مهام عملهما ، كما استقبل ظريف سفير إسبانيا الجديد "لويس فيليب فرنانديز دي لا بينا" الذي سلمه نسخة من أوراق اعتماده.

وفي وقت سابق اليوم ، قدم السفير البرتغالي الجديد ، كارلوس أنطونيو ريكو دا كوستا نوس ، نسخة من أوراق اعتماده خلال اجتماع مع ظريف.

رمز الخبر 1906103

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