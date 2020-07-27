مسؤول برلماني يكشف عن التحقيق في ملف اعتراض المقاتلات الاميركية للطائرة المدنية الإيرانية

وقال عموئي في تصريح اليوم الاثنين، ان اول اجتماع للجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي سيعقد يوم الاحد القادم بعد عطلة المجلس.

واضاف، انه من المقرر ان تبحث لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في المجلس قضية اعتراض المقاتلات الاميركية لطائرة نقل الركاب التابعة لشركة "ماهان" للطيران الايرانية.

واشار الى انه من المقرر خلال الاجتماع مناقشة مختلف ابعاد وزوايا الحادث الارهابي المتمثل باعتراض المقاتلات الاميركية للطائرة الايرانية، وقال، ان اللجنة ستدرس القضية من الناحية الامنية والقوانين الدولية لتتخذ من ثم القرارات اللازمة.

وصرح عموئي بانه سيتم خلال الاجتماع بحث النواحي القانونية والدولية والانسانية والجوية والعسكرية لهذا التصرف المهدد للملاحة الجوية من قبل قوات "سنتكوم" الارهابية والاحتلالية واضاف، انه وبعد استعراض احدث الاجراءات المتخذة من قبل مختلف المؤسسات في البلاد ردا على الخطوة الاميركية، ستتم متابعة شكوى الجمهورية الاسلامية الايرانية في المحافل الدولية.