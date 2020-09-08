وزير الخارجية لم يحضر اجتماع لجنة الأمن القومي التابعة للبرلمان

وفي تصريح أدلى به إلى وكالة "مهر" للأنباء حول اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية التابعة لمجلس الشورى الإسلامي والتي انعقدت اليوم الثلاثاء، أضاف عموئي أن وزير الخارجية لم يحضر اجتماع لجنة الأمن القومي اليوم للرد على 8 أسئلة أعدها نواب البرلمان.

وتابع إن الأسئلة المذكورة سيتم طرحها في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي، وفقا للملاحظة الأولى من المادة رقم 208 والفقرة الأولى من المادة 207 من لوائح الإجراءات التابعة لمجلس الشورى الإسلامي.

ولفت عموئي إلى أن وزير الخارجية كان قد تمت دعوته للمرة الأولى بتاريخ 16 آب / أغسطس الماضي للرد على الأسئلة ولكنه لم يحضر الاجتماع أيضا.