  1. إيران
٠٨‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٨:٥٠ م

برلماني إيراني في تصريح لـ"مهر":

وزير الخارجية لم يحضر اجتماع لجنة الأمن القومي التابعة للبرلمان

وزير الخارجية لم يحضر اجتماع لجنة الأمن القومي التابعة للبرلمان

قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي التابعة لمجلس الشورى الإسلامي، أبوالفضل عموئي  إنه بسبب عدم مشاركة وزير الخارجية، محمد جواد ظريف في اجتماع اللجنة للرد على أسئلة البرلمانيين، فسيتم طرح هذه الأسئلة في الجلسة العلنية للبرلمان.

وفي تصريح أدلى به إلى وكالة "مهر" للأنباء حول اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية التابعة لمجلس الشورى الإسلامي والتي انعقدت اليوم الثلاثاء، أضاف عموئي أن وزير الخارجية لم يحضر اجتماع لجنة الأمن القومي اليوم للرد على 8 أسئلة أعدها نواب البرلمان.

وتابع إن الأسئلة المذكورة سيتم طرحها في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي، وفقا للملاحظة الأولى من المادة رقم 208 والفقرة الأولى من المادة 207 من لوائح الإجراءات التابعة لمجلس الشورى الإسلامي.

ولفت عموئي إلى أن وزير الخارجية كان قد تمت دعوته للمرة الأولى بتاريخ 16 آب / أغسطس الماضي للرد على الأسئلة ولكنه لم يحضر الاجتماع أيضا.

رمز الخبر 1907427

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 1 + 6 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي