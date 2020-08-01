ايران والبرازيل تؤكدان على ضرورة التعاون المشترك لتلافي الازمة الاقتصاديةجراء كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان "حسين قريبي" سفير الجمهورية الاسلامية في البرازيل التقى وتحدث مع رئيس مجلس النواب البرازيلي "رودريكو مايا" على ضرورة توطيد العلاقات الثنائية بين ايران والبرازيل.

وخلال هذا اللقاء الذي تم اكد الطرفان على ان الحفاظ وتوسيع العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات والتعاملات ودور مجلس النواب في البلدين في تطوير وارتقاء الاقسام الاقتصادية في البلدين.

واشار "قريبي" الى العلاقات الطيبية بين البلدين مؤكدا على ضرورة تحقيق مصالح مشتركة بين ايران والبرازيل، وعلى ضرورة التعاون المشترك لتلافي الاضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا في البلدين.

وفي حين أكد رئيس البرلمان البرازيلي على أهمية توطيد العلاقات الثنائية مع إيران في كافة المجالات، واعتبر ان تعزيز العلاقات التجارية بين الطرفين مهم جدا حيث رحب بمبادرة نظيره الإيراني.

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