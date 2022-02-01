صادرات إيران الى إفريقيا بلغت 800 مليون دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عضو لجنة البرنامج والميزانية في مجلس الشورى الاسلامي مجتبى رضا خواه: "رغم الظروف الصعبة لفيروس كورونا في العام الماضي، فإن حجم صادرات الجمهورية الإسلامية الايرانية إلى إفريقيا تبلغ نحو 800 مليون دولار، مما يدل على أهمية قارة أفريقيا في الخطط الاقتصادية والتجارية للجمهورية الإسلامية الايرانية.

واضاف رضا زاده ان ايران تسعى إلى تنمية شاملة للعلاقات مع الدول الأفريقية، بما في ذلك كينيا، خلال مشاريع تخدم المصالح المشتركة للدول".

وتابع القول ان "الدول الأفريقية لديها القدرات اللازمة للتنمية والازدهار، والجمهورية الإسلامية الايرانية تدعم استقلال وتقدم ورفاهية الشعوب الأفريقية".

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