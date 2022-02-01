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٠١‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ١:٤٤ م

في العام الماضي؛

صادرات إيران الى إفريقيا بلغت 800 مليون دولار

صادرات إيران الى إفريقيا بلغت 800 مليون دولار

قال عضو لجنة البرنامج والميزانية: "رغم ظروف كورونا الصعبة، فإن حجم صادرات إيران إلى إفريقيا تبلغ نحو 800 مليون دولار، مما يدل على أهمية القارة الأفريقية في برنامج إيران الاقتصادية".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عضو لجنة البرنامج والميزانية في مجلس الشورى الاسلامي مجتبى رضا خواه: "رغم الظروف الصعبة لفيروس كورونا في العام الماضي، فإن حجم صادرات الجمهورية الإسلامية الايرانية إلى إفريقيا تبلغ نحو 800 مليون دولار، مما يدل على أهمية قارة أفريقيا في الخطط الاقتصادية والتجارية للجمهورية الإسلامية الايرانية.

واضاف رضا زاده ان ايران تسعى إلى تنمية شاملة للعلاقات مع الدول الأفريقية، بما في ذلك كينيا، خلال مشاريع تخدم المصالح المشتركة للدول".

وتابع القول ان "الدول الأفريقية لديها القدرات اللازمة للتنمية والازدهار، والجمهورية الإسلامية الايرانية تدعم استقلال وتقدم ورفاهية الشعوب الأفريقية".

/انتهى/

رمز الخبر 1921593
https://ar.mehrnews.com/news/1921593/

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