امريكا والكيان الصهيوني يدعمان جماعات ارهابية لزعزعة الامن والاستقرار في ايران

واكد "محمود علوي" ان وزارة الامن الايرانية تمكنت من تجاوز الغطاء الاستخباراتي الاميركي والصهيوني، وقامت باستدراج هذا الشخص ضمن خطة محكمة، والقت القبض عليه داخل الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقلل وزير الامن الايراني من شأن ووزن هكذا مناوئين، وأنهم لا يمثلون الا اصفارا امام عظمة الجمهورية الاسلامية الايرانية واقتدارها، وأمثال هؤلاء أوقعوا اعداء الجمهورية الاسلامية الايرانية في الخطأ.

واضاف بان بان اميركا والكيان الصهيوني يدعمان عناصر من امثال زعيم زمرة "تندر" الارهابية جمشيد شارمهد لزعزعة الامن والاستقرار في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

/انتهى/