https://ar.mehrnews.com/news/1906399/ ٠٩/٠٨/٢٠٢٠ ١٠:٠٧ ص رمز الخبر 1906399 الفيديو الفيديو ٠٩/٠٨/٢٠٢٠ ١٠:٠٧ ص وزیر الصحة اللبنانی یزور مستشفی الهلال الأحمر الإیرانی فی بیروت / فيديو زار وزیر الصحة اللبنانی مستشفی الهلال الأحمر الإیرانی فی العاصمة اللبنانية "بیروت"، #حصریا_من_بیروت . تحميل 10 MB رمز الخبر 1906399 سمات انفجار بیروت وزير الصحة مستشفيات ايران محتوى ذات صلة ماكرون تجوّل بشوارع بيروت بأريحية، لأن الإرهابيون لا يغتالون بعضهم البعض آية الله عيسى قاسم يدعو شعوب العالم للتضامن مع الشعب اللبناني روانجي يبرق رسالة إحتجاج لغوتريش على الإعتداء الإمريكي على طائرة الايرانية / تسجيل 132 وفاة بكورونا اذا ثبت تضلّع إسرائيل في "إنفجار بيروت" سترد المقاومة عليه ظريف: الهفوات التقنية للشركات الامريكية حق حصري لإيران فقط
تعليقك