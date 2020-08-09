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٠٩‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١٠:٠٧ ص

وزیر الصحة اللبنانی یزور مستشفی الهلال الأحمر الإیرانی فی بیروت / فيديو

وزیر الصحة اللبنانی یزور مستشفی الهلال الأحمر الإیرانی فی بیروت / فيديو

زار وزیر الصحة اللبنانی مستشفی الهلال الأحمر الإیرانی فی العاصمة اللبنانية "بیروت"، #حصریا_من_بیروت .

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رمز الخبر 1906399

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