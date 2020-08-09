روانجي يبرق رسالة إحتجاج لغوتريش على الإعتداء الإمريكي على طائرة الايرانية / تسجيل 132 وفاة بكورونا

أمير عبداللهيان: تهديدات ماكرون لا تشفي جروح لبنان

قال أكد مساعد رئيس البرلمان الايراني حسين أمیرعبدالهیان أن تهديدات ماكرون في لبنان لم تشف الجراح التي سببتها كارثة ميناء بيروت.

إيران ترسل شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية الى لبنان

أرسل الهلال الأحمر الإيراني شحنة جديدة من المساعدات الانسانية تزن 15 طنا الى لبنان لمساعدة المصابين والمتضررين بحادث الانفجار الاخير في مرفأ بيروت.

تخت روانجي يؤكد على ضرورة محاسبة الولايات المتحدة لإعتدائها على طائرة ركاب

أكد مندوب ايران الدائم في الأمم المتحدة عبر رسالة موجهة للأمين العام لهذه المنظمة وومجلس الامن الدولي على ضرورة محاسبة الولايات المتحدة لأسلوبها غير المسؤول وإنتهاكها لقوانين الطيران المدني باعتراض طائرة ركاب ايرانية في الاجواء سوريا.

ايران ... تسجيل 2،125 حالة إصابة جديدة بكورونا والوفيات الجدد 132 شخصاً

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 18 الاف و264 شخصا، بعد تسجيل 132 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الفي و125 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية.