غزة تتعرض للقصف الصاروخي

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان طائرات الاحتلال الصهيوني قامت ليلة الأحد بقصف نقطة رصد حدودية تابعة لحركة المقاومة الاسلامية "حماس" شرقي بلدة "بيت حانون" شمالي قطاع غزة.

وقال شهود عيان ومصادر أمنية: "إن القصف أحدث أضراراً بالنقطة العسكرية، دون تسجيل إصابات في صفوف الفلسطينيين".

وزعم متحدث باسم جيش الاحتلال أن الهجوم جاء رداً على إطلاق بالونات "مفخّخة" من قطاع غزة خلال النهار، وتواصل لليوم الرابع على التوالي.

وأطلق ناشطون فلسطينيون منذ الخميس الماضي عشرات البالونات الحارقة تجاه ما يُعرف بمستوطنات غلاف غزة، مما أدى لوقوع حرائق في الأراضي الزراعية في الاراضي المحتلة.

وكانت مدفعية الاحتلال الصهيوني قد استهدفت نقطة رصد للمقاومة شرقي المحافظة الوسطى من قطاع غزة بعدة صواريخ.

وأطلقت قوات الاحتلال النار تجاه المناطق الشرقية من المحافظة الوسطى، دون تسجيل اصابات.

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