البالونات المفخخة كابوس أرعب بيت العنكبوت الهش

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن عدة مصادر أن هجوم البالونات المفخخة مستمر والحرائق تتوسع نحو المدن المحتلة

وصرح الصهيوني ماندي ريزل- لإذاعة الجنوب التابعة للكيان الصهيوني ان الحريق الكبير قرب سديروت في حالة إتساع، ووصل بالفعل بالقرب من حديقة الحي الذي أسكن فيه.

وفي هذا الصدد ونظراً للإرتباك في جبهة الكيان الصهيوني نقل إعلام الإحتلال خبر مفاده أن الطيران الصهيوني قصف مدينة اشكول المحتلة بالخطأ بدل أن يقصف غزة ليلة أمس خلال الهجوم على مدينة غزة وسلاح الجو سيحقق بهذا الخلل.

وأضافت المصادر، هجوم البالونات المفخخة مستمر والحرائق تتوسع في ظل غياب التغطية الإعلامية لهذا الهجوم المستمر منذ أيام بشراسة.

/انتهى/