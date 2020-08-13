صورة لسماحة السيد حسن نصر الله يشرح فيها طبيعة الأماكن المستهدفة في الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وسائل اعلام مقربة من حزب الله تداولت صورة لسماحة السيد نصر الله وهو يشرح طبيعة الأهداف المستهدفة في الكيان الصهيوني، فيما تضاربت الأنباء عن أن هذا المشهد جديد أو قديم وهل هناك رسالة منه أم صورة اعتيادية!.

صورة السيد نصر الله انتشرت اليوم وقد تكون من المقابلة الأخيرة على قناة الميادين فيما لم يتحدث المصدر عن سبب نشر الصورة والرسالة منها!.

وتُحيي المقاومة اليوم الذكرى الرابعة عشر على انتصار حرب تموز، ونحن على موعد مع كلمة للسيد حسن نصر الله اليوم في هذا الصدد.

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