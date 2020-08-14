بوتين يدعو الى عقد إجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بمشاركة إيران وألمانيا

وفي تصريح له اليوم الجمعة، شدد الرئيس الروسي على أن الخليج الفارسي، لا ينبغي أن يكون ساحة للابتزاز والإملاءات.

وحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية، أكد بوتين، التزام بلاده بالاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة)، قائلا: “لاتزال روسيا ملتزمة تماما بخطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية البرنامج النووي الإيراني والتي تم الاتفاق عليها في عام 2015، وأصبحت إنجازا سياسيا ودبلوماسيا كبيرا سمح بتجنب خطر الصراع المسلح، وعزز نظام الحد من انتشار الأسلحة النووية”.

كما وأكد الرئيس الروسي، أن التغلب على المشاكل في منطقة الخليج الفارسي ممكن إذا ما تم التعامل مع مواقف بعضنا البعض بمسؤولية واهتمام، مشيرا إلى ضرورة التصرف باحترام وعلى أسس جماعية.

واقترح بوتين، عقد لقاء افتراضي لزعماء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بمشاركة إيران وألمانيا، من أجل تجنب توتر الوضع أثناء بحث القضية الإيرانية.

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