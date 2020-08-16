عقد ملتقى الأربعين الدولي الرابع الشهر المقبل

وسيتم في هذا الملتقى اختيار افضل المقالات حول قضايا "الأربعين وترسيخ العلاقات بين الشعوب" ، "الأربعين، تلاحم ووحدة الشعوب" ، "الأربعين وتقارب العالم المطالب بالعدالة ضد الاستعمار العالمي" ، "الأربعين وتقوية الجوار" ، "الأربعين، السلام التقليدي والسلام الحديث"، و "الأربعين وثقافة التضحية والشهادة".

وبامكان الراغبين بالمشاركة في هذا الملتقى الدولي إرسال مقالاتهم إلى سكرتارية الملتقى على العنوان arbaeen4@atu.ac.ir حتى 21 اغسطس /آب الجاري.

ويعقد ملتقى الأربعين الدولي الرابع من قبل قسم الشؤون الثقافية بمقر الأربعين وبالتعاون مع العتبة الحسينية ووزارة العلوم وجامعة العلامة الطباطبائي وجامعة المصطفى، في 8و9 سبتمبر/ايلول المقبل، بالتزامن مع أيام ذكرى الأربعين الحسيني.