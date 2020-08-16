  1. الثقافة
١٦‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١٢:٢٣ م

عقد ملتقى الأربعين الدولي الرابع الشهر المقبل

عقد ملتقى الأربعين الدولي الرابع الشهر المقبل

يعقد ملتقى الاربعين الدولي الرابع الشهر المقبل عبر الفضاء الافتراضي تحت شعار "اربعينية التقارب والسلام".

وسيتم في هذا الملتقى اختيار افضل المقالات حول قضايا "الأربعين وترسيخ العلاقات بين الشعوب" ، "الأربعين، تلاحم ووحدة الشعوب" ، "الأربعين وتقارب العالم المطالب بالعدالة ضد الاستعمار العالمي" ، "الأربعين وتقوية الجوار" ، "الأربعين، السلام التقليدي والسلام الحديث"، و "الأربعين وثقافة التضحية والشهادة".

وبامكان الراغبين بالمشاركة في هذا الملتقى الدولي إرسال مقالاتهم إلى سكرتارية الملتقى على العنوان arbaeen4@atu.ac.ir حتى 21 اغسطس /آب الجاري.

ويعقد ملتقى الأربعين الدولي الرابع من قبل قسم الشؤون الثقافية بمقر الأربعين وبالتعاون مع العتبة الحسينية ووزارة العلوم وجامعة العلامة الطباطبائي وجامعة المصطفى، في 8و9 سبتمبر/ايلول المقبل، بالتزامن مع أيام ذكرى الأربعين الحسيني. 

رمز الخبر 1906644

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 9 + 0 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي