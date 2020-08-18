نتنياهو يرفض حصول الإمارات على طائرات "F35" رغم إتفاقية التطبيع

وحسب ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ان "بنيامين نتنياهو" كتب في تغريدة على موقع تويتر: "اتفاق التطبيع مع الإمارات، الذي أعلن عنه يوم الخميس الماضي، لا يتضمن أي موافقة من جانب إسرائيل على أي صفقة أسلحة بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة."



وأشار المكتب أنه منذ البداية، رفض رئيس الوزراء نتنياهو بيع طائرات مقاتلة من طراز F35 وأسلحة متطورة أخرى لدول في المنطقة أيا كانت، حتى الدول العربية المتواطئة مع إسرائيل.



وأكمل: أعرب نتنياهو عن هذا الموقف المتسق، مرة تلو الأخرى أمام الإدارة الأمريكية، وهذا الموقف لم يتغير.



وأشار إلى أنه، في 3 أغسطس/آب، وبتوجيه من نتنياهو، التقى السفير الإسرائيلي في واشنطن "رون درامر" مع وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، وأكد صراحة معارضة إسرائيل لبيع F35 وأنظمة أسلحة متطورة أخرى إلى أي دولة في الشرق الأوسط.



وأشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الى أن اتفاق التطبيع مع الإمارات العربية المتحدة، لا يتضمن أي بند في هذا الشأن، وقد أوضحت الولايات المتحدة لإسرائيل أنها ستضمن دائمًا حصول إسرائيل على الميزة النوعية.



وكان الكيان الصهيوني قد بدأت في العام 2016 بتسلّم طائرات من طراز اف 35 أو "الشبح"، من الولايات المتحدة.