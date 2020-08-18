وزير الخارجية السوداني: نتطلع لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل"

قال وزير الخارجية السوداني، إن دولة السودان تتطلع لإبرام اتفاق سلام مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، قائم على مصلحة السودان. مضيفاً أن الإمارات ترسم خط السير الصحيح لبقية الدول العربية، في إشارة إلى الاتفاق التطبيعي الاماراتي "الإسرائيلي".