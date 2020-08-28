الصين تكشف عن فيروس أخطر من كورونا والإصابات العالمية ترتفع

ووفقا لتقرير نشره موقع Genius Boy Report الأمريكي الخميس، فإن تقارير صحية رسمية من الصين حذرت من التهاب رئوي خطير غير معروف بدأ ينتشر في كازاخستان، وحالات الإصابة به تتزايد بسرعة.

ورغم إنكار مسؤولي كازاخستان الأمر، إلا أن الصين لم تتراجع وتصر على أن جارتها تتعامل مع شيء خطير للغاية.

وليس من الواضح بعد إن كان هناك فيروس جديد فعلا يضرب البلاد، لكن السلطات في كازاخستان أعلنت تسجيل أعداد قياسية من الإصابات بكورونا خلال الأسبوعين الماضيين حيث بلغ معدل الإصابات قرابة 2000 حالة جديدة يوميا، وهو رقم قياسي للبلاد.

هذا ويستمر فيروس كورونا الجديد حصد المزيد من الأرواح في مختلف أنحاء العالم.

وأظهر الإحصاءات العالمية، أن الإصابات بكورونا تجاوزت حاجز 7 ملايين في أمريكا اللاتينية، أكبر منطقة من حيث عدد الإصابات في العالم، على الرغم من تراجع الإصابات على نحو طفيف في بعض دولها.

وبين الإحصاء الذي يستند إلى الأرقام الحكومية أن المعدل اليومي للحالات انخفض إلى حوالي 77800 في الأيام السبعة الماضية حتى يوم الأربعاء، مقابل 85000 في الأسبوع السابق.

وبعد ستة أشهر من تأكيد الحالة الأولى في البرازيل، البؤرة الثانية للفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، أبلغت يوم الخميس عن 44235 حالة إصابة جديدة و984 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وارتفع عدد الإصابات الإجمالي في البرازيل إلى 3 ملايين و761391 حالة وعدد الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس إلى 118649.

هذا وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 6026 إصابة جديدة بفيروس كورونا و626 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.

وحسب الوزارة، فإن إجمالي الإصابات وصل إلى 579 ألفا و914 حالة مؤكدة حتى يوم الاثنين، وحصيلة الضحايا إلى 62076 شخصا.

وفي أسيا، أعلنت السلطات الصحية الصينية عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي يوم 27 أغسطس، إضافة إلى 16 حالة بدون أعراض.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إن جميع الحالات سجلت لدى القادمين من الخارج، مشيرة إلى أنه لم يتم رصد أي إصابات منتشرة محليا منذ 12 يوما.

وبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في الصين منذ بدء انتشار الوباء 85013 حالة، بينما تبقى حصيلة الضحايا 4634 شخصا.