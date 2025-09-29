الاستثمارات الصينية تعزّز قطاع التكنولوجيا في البرازيل وتبلغ 4.18 مليار دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضافت الصحيفة أنّه من المتوقع أن "يعزّز الاستثمار الصيني المتنامي في البرازيل الابتكار والتكنولوجيا المحلية"، على نحو "يعود بالنفع على الاقتصاد، ويفتح آفاقاً جديدة"، وفقاً للحكومة البرازيلية والمستثمرين.

وفي السياق، صرّح وزير الصناعة البرازيلي، أوالاس موريرا، بأنّ بلاده "تهدف إلى توجيه رأس المال لجعل نفسها منتجةً للتكنولوجيا ومستثمرةً في الاقتصادات الشريكة".

وأضاف موريرا أنّ "مصادر هذه الاستثمارات تتنوع"، وأنّ البرازيل "باتت الآن خامس أكبر وجهة للاستثمار الأجنبي في العالم، ما يولّد فرص عمل ودخلاً".

كما أكد أنّ الاستثمار الصيني في مختلف أنحاء الاقتصاد البرازيلي "يُمكن أن يُحفّز مكاسب في الابتكار والتكنولوجيا للصناعة المحلية".

وفي هذا الإطار، أكد وزير الصناعة البرازيلي أيضاً أنّ "على الشركات البرازيلية والصينية أن تنتقل إلى مزيد من فروع سلسلة الإنتاج، وعلى الحكومة تحديد القطاعات الاستراتيجية، وخلق الظروف اللازمة لنمو القطاع الخاص المستقل".

كذلك، أشار إلى أنّ البرازيل "تعتزم توسيع استثماراتها الخارجية"، وإلى أنّ العديد من القطاعات موجودة بالفعل في الصين، بما في ذلك القهوة، والبروتينات والأغذية، والسليلوز، وشركات مثل WEG في مجال المعدات الكهربائية.

وتابع: "من خلال هذين المسارين - استقبال الاستثمارات والقيام بها - تعمل البرازيل على بناء تآزر من أجل بيئة ابتكارية، إنشاء مراكز بحثية، إرسال البرازيليين إلى الصين، توسيع نطاق تعلمهم وإضافة قيمة إلى سلسلة الإنتاج في البلاد".

/انتهى/