مساع في الجامعة العربية للحجر على القضية الفلسطينية وإقناع الفلسطينيين بصفقة "ترامب"

وافادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن قناة الميادين أنه ووفقاً لمصادر دبلوماسية فإن هنالك مساع في الجامعة العربية للحجر على القضية الفلسطينية وإقناع الفلسطينيين بصفقة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

وصرح المصدر ان بعض الدول تمارس التكبر والتهديد على فلسطين من خلال نفوذها ودعم الدول الغنية، واصفاً ما يحدث في الجامعة العربية بالمعركة الشرسة التي تجري في الخفاء.

وأشارت المصادر إلى أنه تم رفض طلب فلسطيني لاجتماع طارئ للجامعة لإعلان رفض التطبيع الإماراتي بسبب اعتراض البحرين.

وأضاف المصدر ان فلسطين طلبت وضع بند رفض التطبيع على هامش الدورة العادية المقررة في 9 من الشهر الجاري.

واتابعت المصادر: البحرين رفضت الطلب الفلسطيني بوضع بند رفض التطبيع على هامش الدورة العادية، مضيفاً أن البحرين هددت فلسطين بأنها سوف تضع بنداً من طرفها لتأييد التطبيع وتشجيع "صفقة القرن".

ولفتت المصادرالمصادر أن بعض الدول العربية تحاول الاستيلاء على قرار فلسطين وتحاول ضمها لـ "صفقة القرن" بالإكراه.

وأكدت أن الهدف فتح الباب لـ "إسرائيل" لتسرح وتمرح في العواصم العربية من دون أن تذكر هذه العواصم فلسطين.

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