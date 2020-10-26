مصر تتسلم رئاسة جامعة العرب

وأفادت وکالة مهر للأنباء أن الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية السفير حسام زكي، قال في تصريح له اليوم الاثنين، أن "الأمانة العامة للجامعة تلقت من المندوبية الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى الجامعة ما يفيد بموافقة مصر على استكمال رئاسة هذه الدورة التي تنتهي في مارس (آذار) 2021 بدلا من فلسطين، مع الاحتفاظ بحق مصر في رئاسة دورة مقبلة كاملة للمجلس وفقا للترتيب الأبجدي".

وكانت عدد من الدول العربية التي تلي فلسطين في الترتيب الأبجدي اعتذرت عن استكمال رئاسة الدورة، وهي قطر والقمر والكويت ولبنان وليبيا، وقد تسلمت فلسطين دورة المجلس في سبتمبر/ أيلول الماضي ومدتها ستة أشهر ردّاً على إعلان التطبيع الإماراتي والبحريني مع الکیان المحتل.

وتعليقاً على موقف جامعة الدول العربيّة من التطبيع الإماراتي والبحريني مع الاحتلال الصهیوني، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي "لا يشرفنا رؤية الدول العربية تهرول للتطبيع مع الاحتلال خلال رئاستنا لمجلس الجامعة"، معلناً أنّ فلسطين قررت التخلي عن دورها كرئيس للدورة الحاليّة لجامعة الدول العربية.

القرار الفلسطيني جاء بعد إعلان جامعة الدول العربية أن الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة "لم يتوصل لتوافق حول مشروع القرار الفلسطيني لرفض الاتفاق على تطبيع العلاقات بين الاحتلال والإمارات".

"حماس" اعتبرت أن قرار تخلي فلسطين عن حقها في ترؤس مجلس جامعة الدول العربية بدورته الحالية، رسالة احتجاج واضحة على سياسة الجامعة، وتشدد على أن الأخيرة انحرفت عن مسارها./انتهی/