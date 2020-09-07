ظريف يثمن المساعي السويسرية لتخفيف تبعات الانتهاكات الاميركية

واكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدته على تويتر عن اجتماعه اليوم (الاثنين) مع نظيره السويسري ايغناسيو كاسيس في طهران ، على أولوية العودة إلى التجارة الطبيعية.

ونشر ظريف صورة عن لقائه نظيره السويسري وكتب يقول "يسعدني استضافة وزير الخارجية السويسري ايغناسيو كاسيس في الذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية - وهي علاقة تستمر على أساس الاحترام المتبادل". واضاف لقد أجرينا محادثات متميزة حول القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية. وضمن اشادتنا بمساعي سويسرا لتخفيف عبء التخريب الأمريكي ، فإن العودة إلى التجارة الطبيعية هي أولوية عالمية.

وكان کاسیس الذي بدا السبت زيارة لإيران تستغرق ثلاثة أيام ، قد كتب تغريدة بعد الاجتماع: " أجريت محادثة مثمرة مع نظيري الإيراني محمد جواد ظريف حول السلام والتنمية الاقتصادية وحقوق الإنسان ".

وأضاف "يسعدني أننا تمكنا من خلال التعاون معا لإنشاء قناة إنسانية لنقل المواد الغذائية والمستلزمات الطبية للشعب الإيراني"./انتهى/