الجيش الايراني يوجه تحذير للقوات الأجنبية بالإبتعاد عن منطقة المناورات

وقال الادميرال شهرام ايراني في تصريح له اليوم الخميس بهذا الصدد: منذ يوم امس ومع الاعلان عن اقامة مناورات "ذوالفقار 99" المشتركة وجّه مقر الدفاع الجوي التحذير للطائرات الاجنبية بطيار ومن دون طيار والتي تحلق بالقرب من منطقة المناورات للابتعاد عن المنطقة العامة للمناورات وقد شهدنا تغييرا ملموسا في سلوك الطائرات الاميركية المسيرة.

واضاف، انه بالتزامن مع ذلك قامت وحدات الطيران للقوتين الجوية والبحرية للجيش والتي تشمل طائرات P3F، F-27 وطائرات استطلاعية مسيرة بدوريات بحرية مستمرة ورصد المنطقة العامة للمناورات وتوجيه التحذيرات اللازمة لوحدات القوات الاجنبية للدول من خارج المنطقة لمغادرة منطقة المناورات.

واوضح بان طائرات اميركية مسيرة كانت تقوم بجمع المعلومات عن منطقة المناورات الا انها اضطرت لمغادرة المنطقة بعد توجيه التحذيرات لها اثر الكشف عن انشطتها من قبل منظومات الاستطلاع التابعة للجيش.

وقد انطلقت مناورات "ذوالفقار 99" المشتركة للجيش الايراني صباح اليوم الخميس جنوب البلاد بمشاركة القوات البحرية والبرية والجوية والدفاع الجوي على مساحة 2 مليون كم مربع من شرق مضيق هرمز وبحر عمان الى شمال المحيط الهندي 10 درجة شمال.

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