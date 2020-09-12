الجيش الايراني يوجه تحذير للقوات الأجنبية بالإبتعاد عن منطقة المناورات / تسجيل 115 حالة وفاة جديدة

الجيش الايراني يوجه تحذير للقوات الأجنبية بالإبتعاد عن منطقة المناورات

صرح المتحدث باسم مناورات "ذوالفقار 99" المشتركة للجيش الايراني أن الدفاع الجوي للجيش الإيراني وجه تحذيراً للطائرات التابعة للقوات الاجنبية للدول من خارج المنطقة بالابتعاد عن المنطقة العامة للمناورات.

اطلاق صاروخ كروز سطح-سطح "نصر" في مناورات "ذوالفقار 99" للجيش الايراني

قامت السفن الحربية للقوة البحرية للجيش الايراني صباح يوم الجمعة باطلاق صواريخ كروز سطح-سطح "نصر" لتدمير اهداف سطحية في اليوم الثاني للمرحلة الرئيسية لمناورات "ذوالفقار 99" المشتركة للجيش الايراني.

إيران: تطبيع نظام البحرين مع الاحتلال خيانة كبرى للقضية الفلسطينية والقدس الشريف

قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي للشؤون الدولية في إيران، حسين أمير عبد اللهيان إن تطبيع نظام البحرين مع نظام الاحتلال المزيف خيانة كبرى للقضية الإسلامية والشعب الفلسطيني في تحرير القدس الشريف.

الإساءة للنبي الأعظم "ص" محاولة لصرف النظر عن المؤامرات في منطقة غرب آسيا

أدانت قوات حرس الثورة الاسلامية في بيان لها الاساءة التي قامت بها الصحيفة الفرنسية للنبي محمد "ص" وأصفة إياها بأنها خطة صهيونية أمريكية لحرف انتباه الراي العام العالمي عن المؤامرات الجارية في منطقة غرب آسيا.

الصحة الايرانية تسجل 2313 اصابة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 339 الفا

اعلنت وزارة الصحة الايرانية عن 2313 اصابة جديدة بمرض كورونا وتعافي اكثر من 342 الفا و 539 شخصا.