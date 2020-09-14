لا و لن ننسی جریمة اغتیال القائد سلیماني

وافادت وکالة مهر للانباء كانت صحيفة بولتيكو نقلت عن تقارير استخباراتية ومصادر مقربة من الادارة الامريكية ان ايران ما تزال تبحث عن طرق للانتقام لدم الشهيد قاسم سليماني.

وبهذا الصدد أشار بعض المسؤولين الأمريكيين الى التهديدات التي تتعرض لها سفيرة أمريكا في جنوب افريقيا لانا ماركس.

وتابع خطيب زادة قائلا أن إيران كعضو مسؤول في المجتمع الدولي أثبتت التزامها الدائم بالمبادئ والاعراف الدبلوماسية العالمية ، وعلى العكس من ذلك فان إدارة البيت الابيض الحالية اتخذت خاصة في السنوات الاخيرة إجراءات كثيرة تتعارض مع الاعراف والقوانين الدولية، ومن بين ذلك العشرات من عمليات الاغتيال والتدخلات العسكرية والاستخباراتية ، والخروج من العديد من المعاهدات الدولية، والاغتيال الجبان للفريق قاسم سليماني القائد الشامخ في ميادين مكافحة الارهاب، وبذلك اظهرت امريكا مدى استهانتها بالمبادئ الاساسية للدبلوماسية وتحولت الى كيان منفلت على الساحة الدولية.

يتبع..